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В Гааге будет создан центр преследования "преступления агрессии" – президент Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 17:53
В Гааге будет создан центр преследования
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (Фото - пресслужба ОП)

Международный центр по расследованию преступления агрессии России против Украины будет создан в Гааге. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

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Глава Еврокомиссии заявила, что Россия должна понести судебную ответственность за совершенные преступления, и что "прокуроры Украины и Евросоюза уже ведут совместную работу" по сбору доказательств.

"Как первый шаг я могу сообщить, что в Гааге будет создан международный центр по уголовному преследованию преступления агрессии в Украине", — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, этот центр будет координировать поиск доказательств и будет взаимодействовать с совместной следственной группой, которая действует при поддержке Евроюста.

Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия "готова очень быстро начать работу с Евроюстом, Украиной, другими партнерами по совместной следственной группе, а также с Нидерландами".

В январе глава Офиса генпрокурора Андрей Костин сообщил LIGA.net, что "продолжается работа с партнерами по созданию Временного офиса прокуратуры (Interim Prosecutor's Office)", который будет работать в одной из европейских стран и отвечать за разработку стратегии преследования, расследования агрессии и сбор доказательств.

  • 5 октября 2022 года Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
  • 16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Сергій Бережний
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