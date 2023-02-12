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В НАТО готовы оставить Столтенберга генсеком на еще один срок, но он не хочет – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2023, 12:22
В НАТО готовы оставить Столтенберга генсеком на еще один срок, но он не хочет – Reuters - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

В НАТО считают, что следует продлить полномочия Йенса Столтенберга в качестве генерального секретаря альянса еще на один срок, но Столтенберг этого не хочет. Об этом сообщают Welt и Reuters.

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Как отмечается, в НАТО считают нужным снова продлить срок полномочий Столтенберга, поскольку альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.

Представительница генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не будет добиваться еще одного продления своего срока полномочий и завершит свой срок полномочий, как и планировалось, в октябре.

"Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, и он прослужил в общей сложности почти девять лет, – заявила Лунгеску. – Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата".

Решение о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не принято, но премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес входят в число основных кандидатов на этот пост.

  • В 2022 году Столтенбергу, экономисту по образованию и бывшему лидеру Лейбористской партии Норвегии, продлили срок его полномочий в НАТО.
  • Он был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год, а в 2014-ом стал главой НАТО. Он также был министром финансов и министром энергетики.

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Наталія Медведєва
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йенс столтенберг нато генсек НАТО
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