В НАТО готовы оставить Столтенберга генсеком на еще один срок, но он не хочет – Reuters

В НАТО считают, что следует продлить полномочия Йенса Столтенберга в качестве генерального секретаря альянса еще на один срок, но Столтенберг этого не хочет. Об этом сообщают Welt и Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в НАТО считают нужным снова продлить срок полномочий Столтенберга, поскольку альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.

Представительница генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что Столтенберг не будет добиваться еще одного продления своего срока полномочий и завершит свой срок полномочий, как и планировалось, в октябре.

"Мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга продлевался трижды, и он прослужил в общей сложности почти девять лет, – заявила Лунгеску. – Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата".

Решение о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не принято, но премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес входят в число основных кандидатов на этот пост.

В 2022 году Столтенбергу, экономисту по образованию и бывшему лидеру Лейбористской партии Норвегии, продлили срок его полномочий в НАТО.

Он был премьер-министром Норвегии с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год, а в 2014-ом стал главой НАТО. Он также был министром финансов и министром энергетики.

Читайте также: Столтенберг: Победа Путина — трагедия Украины и опасность для НАТО, Китай бросает вызов

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.