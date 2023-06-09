UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Министр обороны Великобритании хочет возглавить НАТО. Байден говорит, что он способный

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 07:30
Министр обороны Великобритании хочет возглавить НАТО. Байден говорит, что он способный - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден на пресс-конференции допустил, что следующим после действующего Йенса Столтенберга генсеком НАТО может стать министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Байден заявил, что такие решения должны приниматься консенсусом, в то же время отметив профессионализм Уоллеса.

"Их (Британии. – Ред.) кандидат – очень способный, но между нами и в рамках Альянса еще состоится много дискуссий, чтобы определить, кто это будет", – сказал глава Белого дома.

Сам Уоллес выразил желание стать генсеком Альянса во время поездки в Берлин 18 мая 2023 года. Тогда он сказал, что должность генсека НАТО – это "фантастическая должность".

Премьер-министр Британии Риши Сунак, также присутствовавший на конференции, не сказал прямо, поддержит ли он кандидатуру Уоллеса, однако подчеркнул, что тот "имеет большое уважение среди своих коллег за ту роль, которую он сыграл".

"Сейчас он сосредоточен на поддержке Украины. И он отлично справляется с этой задачей", – сказал британский премьер.

Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны России против Украины срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.

12 февраля 2023 года представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, осенью 2023 года. 10 мая сам Столтенберг подтвердил это.

Читайте также: Среди государств НАТО все еще нет консенсуса по гарантиям безопасности для Украины – Politico

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
натойенс столтенбергвойнаБен Уоллеснатойенс столтенбергджо байденриши сунакБен Уоллесджо байденриши сунак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 