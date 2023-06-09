Министр обороны Великобритании хочет возглавить НАТО. Байден говорит, что он способный

Президент США Джо Байден на пресс-конференции допустил, что следующим после действующего Йенса Столтенберга генсеком НАТО может стать министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Байден заявил, что такие решения должны приниматься консенсусом, в то же время отметив профессионализм Уоллеса.

"Их (Британии. – Ред.) кандидат – очень способный, но между нами и в рамках Альянса еще состоится много дискуссий, чтобы определить, кто это будет", – сказал глава Белого дома.

Сам Уоллес выразил желание стать генсеком Альянса во время поездки в Берлин 18 мая 2023 года. Тогда он сказал, что должность генсека НАТО – это "фантастическая должность".

Премьер-министр Британии Риши Сунак, также присутствовавший на конференции, не сказал прямо, поддержит ли он кандидатуру Уоллеса, однако подчеркнул, что тот "имеет большое уважение среди своих коллег за ту роль, которую он сыграл".

"Сейчас он сосредоточен на поддержке Украины. И он отлично справляется с этой задачей", – сказал британский премьер.

Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны России против Украины срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.

12 февраля 2023 года представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, осенью 2023 года. 10 мая сам Столтенберг подтвердил это.

На пост генсека НАТО также может претендовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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