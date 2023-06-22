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Уоллес выбывает с гонки на пост генсека НАТО. Говорит, его кандидатуру не поддержали США

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 07:56
Уоллес выбывает с гонки на пост генсека НАТО. Говорит, его кандидатуру не поддержали США - Фото
Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, претендовавший на пост генсека НАТО, в интервью The Economist заявил, что выбыл с гонки на этот пост, поскольку США настаивают на продлении полномочий действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Комментируя вероятность возглавить НАТО, Уоллес сказал, что "этого не произойдет", заявив, что его кандидатуру не поддержали США.

Он добавил, что "возможно, они рассматривают на этот пост премьер-министра".

The Economist пишет: возможно, Белый дом предпочитает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, однако он уже дважды отказывался от должности генсека НАТО. Также среди недавних фаворитов СМИ называли главу правительства Дании Метте Фредериксен.

"Будущий преемник Столтенберга должен будет угодить и Макрону, и Байдену. Кто бы ни получил эту работу, ему придется иметь дело со многими нерешенными вопросами в НАТО", – сказал Уоллес.

СПРАВКА. Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, но из-за войны России против Украины срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.

12 февраля 2023 года представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, осенью 2023 года. 10 мая сам Столтенберг это подтвердил, и его позиция остается неизменной.
  • 9 июня 2023 года Байден, комментируя стремление Уоллеса возглавить НАТО, заявил, что "Уоллес способен".
  • 16 июня норвежское издание DN со ссылкой на свои источники писало, что Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

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Милана Головань
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войнанатойенс столтенбергБен Уоллесджо байден
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