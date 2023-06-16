Столтенберг снова говорит, что не будет генсеком НАТО. Байден очень не хочет его отставки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться на этом посту после завершения срока полномочий. Норвежское издание DN со ссылкой на свои источники пишет, что президент США Джо Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

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"Я много раз говорил, что не хочу продлевать свои полномочия и пока таких планов у меня нет. Когда мои полномочия закончатся этой осенью, я хочу уйти с поста", – ответил Столтенберг на вопрос, останется ли он генсеком до следующего лета.

Столтенберг должен был сложить полномочия в 2022 году, однако из-за войны России против Украины срок его полномочий продлили до 30 сентября 2023 года.

12 февраля 2023 года представитель Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, что генсек не хочет продления своего срока полномочий и завершит его, как и планировалось, осенью 2023 года. 10 мая сам Столтенберг подтвердил это.

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По данным DN, в феврале Байден прямо попросил Столтенберга остаться еще на год, когда тот приезжал в Вашингтон. Он тогда ответил, что хочет уходить с должности и вернуться домой.

Собеседники издания подчеркнули, что Байден в разговоре якобы дал ясно понять, что он против отставки Столтенберга.

Источники журналистов подчеркнули, что Столтенберга еще не просили остаться, но, утверждают источники DN, это может произойти в скором времени.

1 июня Франция призвала предоставить Украине путь к членству в НАТО, а Германия заявила, что "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".

7 июня Столтенберг заявил, что НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.

Президент США Джо Байден хочет предложить Украине "израильскую модель" безопасности с 10-летней стабильной военной помощью вместо вступления в НАТО.

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