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Столтенберг знов каже, що не буде генсеком НАТО. Байден дуже не хоче його відставки

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 19:20
Столтенберг знов каже, що не буде генсеком НАТО. Байден дуже не хоче його відставки - Фото
Єнс Столтенберг та Джо Байден (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції в Брюсселі вкотре наголосив, що не хоче залишатися на цій посаді після завершення терміну повноважень. Норвезьке видання DN із посиланням на свої джерела пише, що президент США Джо Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитися генсеком Альянсу.

"Я багато разів казав, що не хочу продовжувати свої повноваження і наразі таких планів у мене немає. Коли мої повноваження закінчаться цієї осені, я хочу піти з посади", – відповів Столтенберг на питання, чи залишиться він генсеком до наступного літа.

Столтенберг мав скласти повноваження у 2022 році, проте через війну Росії проти України термін його повноважень продовжили до 30 вересня 2023 року.

12 лютого 2023 року представниця Столтенберга в НАТО Оана Лунгеску заявила, що генсек не хоче продовження свого терміну повноважень та завершить його, як і планувалося, восени 2023 року. 10 травня сам Столтенберг це підтвердив.

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За даними DN, у лютому Байден прямо попросив Столтенберга залишитися ще на рік, коли той приїжджав до Вашингтона. Він тоді відповів, що хоче йти з посади і повернутися додому. 

Співрозмовники видання підкреслили, що Байден у розмові нібито дав чітко зрозуміти, що він проти відставки Столтенберга.

Джерела журналістів підкреслили, що Столтенберга ще не просили залишитися, але, стверджують джерела DN, це може статися незабаром.

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Мілана Головань
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Джо БайденНАТОвідставкаЄнс Столтенберг
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