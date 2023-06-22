"Смотрите трезво". Шольц не верит во вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага развеял надежды Украины на ее ускоренное вступление в НАТО, заявив, что на ситуацию нужно "смотреть трезво". Его цитирует Reuters.
"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал он, добавив, что Киев сам понимает, что Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку продолжается война.
В то же время Шольц заверил, что Берлин вместе с партнерами по G7 и ЕС работают над долгосрочными гарантиями безопасности для Киева.
"Наша цель – это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины при ее защите от российской агрессии", – сказал он.
21 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "очень поддержит", если Украина сможет пройти через упрощенное вступление в НАТО.
- Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы "вразумить" Кремль.
- 1 июня 2023 года президент Владимир Зеленский сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что НАТО должно упростить вступление Украины, отменив для нее необходимость проходить План действий по членству.
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