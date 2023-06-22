"Смотрите трезво". Шольц не верит во вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага развеял надежды Украины на ее ускоренное вступление в НАТО, заявив, что на ситуацию нужно "смотреть трезво". Его цитирует Reuters.

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"Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию", – сказал он, добавив, что Киев сам понимает, что Украина не сможет стать членом НАТО, поскольку продолжается война.

В то же время Шольц заверил, что Берлин вместе с партнерами по G7 и ЕС работают над долгосрочными гарантиями безопасности для Киева.

"Наша цель – это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины при ее защите от российской агрессии", – сказал он.

21 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "очень поддержит", если Украина сможет пройти через упрощенное вступление в НАТО.

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