Столтенберг, ймовірно, залишиться генсеком НАТО ще на рік – Euractiv

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, скоріше за все, залишиться на своїй посаді ще на рік. Про це пише видання Euractiv із посиланням на чотирьох дипломатів НАТО.

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За словами співрозмовників журналістів, Столтенберг мав піти у відставку цієї осені, але натомість залишиться ще на один рік – його мандат, швидше за все, буде продовжено цієї середи, 28 червня.

Термін повноважень Столтенберга вже продовжувався двічі – один раз на другий повний мандат і вдруге у березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Видання зазначає, що жодному з потенційних кандидатів на кшталт прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена, міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса чи прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, схоже, поки що не вдалося заручитися підтримкою 31 члена НАТО.

Дипломати НАТО акцентували на "доведеній здатності" Столтенберга керувати військовим альянсом у кризових ситуаціях.

"Небезпечно міняти капітана під час шторму", – сказав журналістам високопосадовець НАТО.

За словами дипломатів НАТО, продовження терміну повноважень Столтенберга дасть Альянсу більше часу, щоб зосередитись на короткостроковій та довгостроковій підтримці України, замість того, щоб занурюватися в особисті дебати.

Троє дипломатів зазначили, що якби український контрнаступ розпочався раніше, то війна вже могла б досягти переломного моменту та дати Києву перевагу на момент саміту НАТО у Вільнюсі в середині липня. Це залишило б достатньо часу, щоб відчинити двері для нового боса НАТО, але затримка в календарі змусила союзників по НАТО переосмислити свою стратегію, заявили дипломати.

У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. В 2019-му і 2022-му Столтенбергу продовжували термін його повноважень.

У лютому 2023-го повідомлялося, що в НАТО вважають, що слід знову продовжити повноваження Столтенберга, проте сам він цього не хоче і має намір залишити посаду, як і планувалося, у жовтні 2023 року.

16 червня Столтенберг вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

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