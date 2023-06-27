UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг, вероятно, останется генсеком НАТО еще на год – Euractiv﻿

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 16:25
Столтенберг, вероятно, останется генсеком НАТО еще на год – Euractiv﻿ - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на год. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.


По словам собеседников журналистов, Столтенберг должен был уйти в отставку этой осенью, но вместо этого останется еще на один год – его мандат скорее всего будет продлен в эту среду, 28 июня.

Срок полномочий Столтенберга уже продлевался дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание отмечает, что ни одному из потенциальных кандидатов вроде премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или премьер-министра Испании Педро Санчеса, похоже, пока не удалось заручиться поддержкой 31 члена НАТО.

Дипломаты НАТО акцентировали на "доказанной способности" Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях.

"Небезопасно менять капитана во время шторма", – сказал журналистам высокопоставленный представитель НАТО.

По словам дипломатов НАТО, продление срока полномочий Столтенберга даст Альянсу больше времени, чтобы сосредоточиться на краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, вместо того, чтобы погружаться в личные дебаты.

Трое дипломатов отметили, что если бы украинское контрнаступление началось раньше, то война уже могла бы достичь переломного момента и дать Киеву преимущество к моменту саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. Это оставило бы достаточно времени, чтобы открыть дверь для нового босса НАТО, но задержка в календаре заставила союзников по НАТО переосмыслить свою стратегию, заявили дипломаты.

  • В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022-м Столтенбергу продлевали срок его полномочий.
  • В феврале 2023-го сообщалось, что в НАТО считают, что следует снова продлить полномочия Столтенберга, однако сам он этого не хочет и намерен покинуть должность, как и планировалось, в октябре 2023 года.
  • 16 июня Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

Читайте такоже: Столтенберг: События в РФ показывают хрупкость режима. Неясно, что будет в ближайшее время

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
натойенс столтенберггенсек
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 