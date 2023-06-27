Столтенберг, вероятно, останется генсеком НАТО еще на год – Euractiv
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на год. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.
По словам собеседников журналистов, Столтенберг должен был уйти в отставку этой осенью, но вместо этого останется еще на один год – его мандат скорее всего будет продлен в эту среду, 28 июня.
Срок полномочий Столтенберга уже продлевался дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.
Издание отмечает, что ни одному из потенциальных кандидатов вроде премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или премьер-министра Испании Педро Санчеса, похоже, пока не удалось заручиться поддержкой 31 члена НАТО.
Дипломаты НАТО акцентировали на "доказанной способности" Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях.
"Небезопасно менять капитана во время шторма", – сказал журналистам высокопоставленный представитель НАТО.
По словам дипломатов НАТО, продление срока полномочий Столтенберга даст Альянсу больше времени, чтобы сосредоточиться на краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, вместо того, чтобы погружаться в личные дебаты.
Трое дипломатов отметили, что если бы украинское контрнаступление началось раньше, то война уже могла бы достичь переломного момента и дать Киеву преимущество к моменту саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. Это оставило бы достаточно времени, чтобы открыть дверь для нового босса НАТО, но задержка в календаре заставила союзников по НАТО переосмыслить свою стратегию, заявили дипломаты.
- В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022-м Столтенбергу продлевали срок его полномочий.
- В феврале 2023-го сообщалось, что в НАТО считают, что следует снова продлить полномочия Столтенберга, однако сам он этого не хочет и намерен покинуть должность, как и планировалось, в октябре 2023 года.
- 16 июня Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.
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