Столтенберг, вероятно, останется генсеком НАТО еще на год – Euractiv﻿

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, останется на своем посту еще на год. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.

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По словам собеседников журналистов, Столтенберг должен был уйти в отставку этой осенью, но вместо этого останется еще на один год – его мандат скорее всего будет продлен в эту среду, 28 июня.

Срок полномочий Столтенберга уже продлевался дважды – один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание отмечает, что ни одному из потенциальных кандидатов вроде премьер-министра Дании Метте Фредериксена, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса или премьер-министра Испании Педро Санчеса, похоже, пока не удалось заручиться поддержкой 31 члена НАТО.

Дипломаты НАТО акцентировали на "доказанной способности" Столтенберга управлять военным альянсом в кризисных ситуациях.

"Небезопасно менять капитана во время шторма", – сказал журналистам высокопоставленный представитель НАТО.

По словам дипломатов НАТО, продление срока полномочий Столтенберга даст Альянсу больше времени, чтобы сосредоточиться на краткосрочной и долгосрочной поддержке Украины, вместо того, чтобы погружаться в личные дебаты.

Трое дипломатов отметили, что если бы украинское контрнаступление началось раньше, то война уже могла бы достичь переломного момента и дать Киеву преимущество к моменту саммита НАТО в Вильнюсе в середине июля. Это оставило бы достаточно времени, чтобы открыть дверь для нового босса НАТО, но задержка в календаре заставила союзников по НАТО переосмыслить свою стратегию, заявили дипломаты.

В 2014 году Йенс Столтенберг стал генсеком НАТО. В 2019-м и 2022-м Столтенбергу продлевали срок его полномочий.

В феврале 2023-го сообщалось, что в НАТО считают, что следует снова продлить полномочия Столтенберга, однако сам он этого не хочет и намерен покинуть должность, как и планировалось, в октябре 2023 года.

16 июня Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что не хочет оставаться генсеком НАТО после завершения срока полномочий. В то же время, по данным СМИ, Байден якобы лично уговаривал Столтенберга остаться генсеком Альянса.

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