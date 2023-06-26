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Столтенберг: События в РФ показывают хрупкость режима. Неясно, что будет в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 16:33
Столтенберг: События в РФ показывают хрупкость режима. Неясно, что будет в ближайшее время - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что события в России в минувшие выходные показывают "слабость" и "хрупкость" российского режима, однако недооценивать РФ не стоит. Об этом пишет CNN.

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Столтенберг считает, что попытка вооруженного восстания главаря российской террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина продемонстрировала, "насколько трудно и опасно для президента Путина полагаться на наемников, которые фактически восстали против него". 

Генсек НАТО также сказал, что неясно, что произойдет в России в ближайшие дни и недели. Он добавил, что союзники по НАТО не должны совершать ошибку, "недооценивая" Москву.

Ранее Столтенберг заявил, что союзники следят за ситуацией в России, а "бунт" Пригожина — это внутреннее дело страны-оккупанта и еще одно свидетельство стратегической ошибки Путина, который решил развязать полномасштабную войну против Украины.

  • 24 июня 2023 года главарь "вагнеровцев" заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам террористов.
  • К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

Читайте также: Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Оксана Житнюк
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