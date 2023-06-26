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Генсек НАТО: Пригожин — последствие ошибки Путина. Но РФ продолжает наступление в Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 11:57
Генсек НАТО: Пригожин — последствие ошибки Путина. Но РФ продолжает наступление в Украине - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мятеж" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным — это последствие агрессии России против Украины, однако предупредил, что оккупанты продолжают наступление. Об этом он сообщил во время визита в Литву.

По его словам, союзники следят за ситуацией в России, а "бунт" Пригожина — это внутреннее дело страны-оккупанта и еще одно свидетельство стратегической ошибки диктатора Владимира Путина, который начал войну против Украины. 

Он отметил, что Россия продолжает наступать в Украине, а поэтому необходимо продолжать оказывать военную помощь Киеву. 

Также Столтенберг осудил заявления РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав их "безрассудными".  

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но НАТО сохраняет бдительность. Если Россия думает, что может запугать нас и отказаться от поддержки Украины, она потерпит неудачу", — резюмировал генсек НАТО.

Читайте также: Тема дня | Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Дмитрий Гриниченко
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