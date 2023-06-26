Генсек НАТО: Пригожин — последствие ошибки Путина. Но РФ продолжает наступление в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "мятеж" террористов Вагнера во главе с Евгением Пригожиным — это последствие агрессии России против Украины, однако предупредил, что оккупанты продолжают наступление. Об этом он сообщил во время визита в Литву.

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По его словам, союзники следят за ситуацией в России, а "бунт" Пригожина — это внутреннее дело страны-оккупанта и еще одно свидетельство стратегической ошибки диктатора Владимира Путина , который начал войну против Украины.

Он отметил, что Россия продолжает наступать в Украине, а поэтому необходимо продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Также Столтенберг осудил заявления РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав их "безрассудными".

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но НАТО сохраняет бдительность. Если Россия думает, что может запугать нас и отказаться от поддержки Украины, она потерпит неудачу", — резюмировал генсек НАТО.

24 июня 2023 года главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.

25 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пригожинский "поход на Москву" – первая часть плана части российских элит, направленного на демонтаж путинской системы.

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