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Генсек НАТО: Бунт Пригожина — наслідок помилки Путіна. Але Росія продовжує наступ в Україні

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 11:57
Генсек НАТО: Бунт Пригожина — наслідок помилки Путіна. Але Росія продовжує наступ в Україні - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "заколот" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним — це наслідок агресії Росії проти України, проте попередив, що окупанти продовжують наступ. Про це він повідомив під час візиту до Литви.

За його словами, союзники стежать за ситуацією в Росії, а "бунт" Пригожина — це внутрішня справа країни-окупанта та ще одне свідчення стратегічної помилки диктатора Володимира Путіна, який розпочав війну проти України.

Він зазначив, що Росія продовжує наступати в Україні, а тому необхідно продовжувати надавати військову допомогу Києву.

Також Столтенберг засудив заяви РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши їх "безрозсудними".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але НАТО зберігає пильність. Якщо Росія думає, що може залякати нас і відмовитися від підтримки України, вона зазнає невдачі", — резюмував генсек НАТО.

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Дмитро Гриниченко
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