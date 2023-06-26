Генсек НАТО: Бунт Пригожина — наслідок помилки Путіна. Але Росія продовжує наступ в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "заколот" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним — це наслідок агресії Росії проти України, проте попередив, що окупанти продовжують наступ. Про це він повідомив під час візиту до Литви.

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За його словами, союзники стежать за ситуацією в Росії, а "бунт" Пригожина — це внутрішня справа країни-окупанта та ще одне свідчення стратегічної помилки диктатора Володимира Путіна, який розпочав війну проти України.

Він зазначив, що Росія продовжує наступати в Україні, а тому необхідно продовжувати надавати військову допомогу Києву.

Також Столтенберг засудив заяви РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши їх "безрозсудними".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але НАТО зберігає пильність. Якщо Росія думає, що може залякати нас і відмовитися від підтримки України, вона зазнає невдачі", — резюмував генсек НАТО.

24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.

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