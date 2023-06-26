Генсек НАТО: Бунт Пригожина — наслідок помилки Путіна. Але Росія продовжує наступ в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "заколот" терористів Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним — це наслідок агресії Росії проти України, проте попередив, що окупанти продовжують наступ. Про це він повідомив під час візиту до Литви.
За його словами, союзники стежать за ситуацією в Росії, а "бунт" Пригожина — це внутрішня справа країни-окупанта та ще одне свідчення стратегічної помилки диктатора Володимира Путіна, який розпочав війну проти України.
Він зазначив, що Росія продовжує наступати в Україні, а тому необхідно продовжувати надавати військову допомогу Києву.
Також Столтенберг засудив заяви РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши їх "безрозсудними".
"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але НАТО зберігає пильність. Якщо Росія думає, що може залякати нас і відмовитися від підтримки України, вона зазнає невдачі", — резюмував генсек НАТО.
- 24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.
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