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Данилов про "марш Пригожина": удар у спину Кремлю, почав процес усунення Путіна

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 16:32
Данилов про
Євген Пригожин (Фото – ресурс окупантів)

"Похід на Москву", який розпочав господар терористичного угруповання Вагнера Євген Пригожин – це перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи. Про це заявив у Facebook секретар РНБО Олексій Данилов.

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За версією Данилова, "бунт" Пригожина – це "перший етап демонтажу путінської системи", а сам Пригожин "є тільки частиною групи і частиною плану".

Глава РНБО заявив, що в Кремлі "сформувалась група невдоволених" із силовиків, чиновників та олігархів, яка вважає Путіна "смертельно небезпечним" для їхніх інтересів та їхнього існування.

Данилов вважає, що пригожинський "марш-кидок", який показав, що колони вагнерівців чи інших структур можуть дійти хоч до Червоної площі – це "демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту – добровільного чи примусового".

Він також зазначив, що "справжня група" майбутніх переговорників від імені РФ з Україною вже є, але "поки що залишається в тіні", і натякнув, що "не виключена участь у цьому процесі Лукашенка".

Пригожинський "бунт" – це удар "ножем у спину" путінському режиму, який може бути "не миттєво", проте неминуче смертельний, пише Данилов.

"У Путіна залишилась єдина можливість порятунку – тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнер", демонстраційне покарання Пригожина (кувалда?), введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені Золотова-Бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, – велике питання", – пише глава РНБО.

При цьому, зазначає він, "все, що може піти на Росії не за планом, піде не за планом", і "казус Пригожина" здатний запустити процеси з непередбачуваними наслідками.

24 червня Данилов в ефірі телемарафону заявив, що Пригожин не приймає рішення самостійно і має спільників у Кремлі.

  • 24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенко домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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Сергій Бережний
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олексій даниловпвк вагнераЄвген Пригожин
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