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Столтенберг: Події у РФ показують крихкість режиму. Неясно, що буде найближчим часом

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26.06.2023, 16:33
Столтенберг: Події у РФ показують крихкість режиму. Неясно, що буде найближчим часом - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що події в Росії у минулі вихідні показують "слабкість" і "крихкість" російського режиму, проте недооцінювати РФ не варто. Про це пише CNN.

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Столтенберг вважає, що спроба збройного повстання ватажка російської терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина продемонструвала, "наскільки важко та небезпечно для президента Путіна покладатися на найманців, які фактично повстали проти нього".

Генсек НАТО також сказав, що незрозуміло, що відбудеться в Росії найближчими днями та тижнями. Він додав, що союзники по НАТО не повинні робити помилку, "недооцінюючи" Москву.

Раніше Столтенберг заявив, що союзники стежать за ситуацією в Росії, а "бунт" Пригожина – це внутрішня справа країни-окупанта та ще одне свідчення стратегічної помилки Путіна, який вирішив розв'язати повномасштабну війну проти України.

  • 24 червня 2023 року ватажок "вагнерівців" заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах терористів.
  • До вечора того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

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Оксана Житнюк
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