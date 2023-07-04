Столтенберга залишили генсеком НАТО ще на 15 місяців

Повноваження Єнса Столтенберга на посаді Генерального секретаря НАТО продовжено до 1 жовтня 2024 року. Про це сам Столтенберг написав у Twitter.

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"Визнаний гідним рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і у світі, який стає дедалі небезпечнішим, наш Північноатлантичний Альянс важливіший, ніж будь-коли", – написав генсек НАТО.

Столтенберг прийняв посаду генсека НАТО 1 жовтня 2014 року, його термін перебування на посаді продовжується вже вчетверте.

У лютому 2023-го повідомлялося: в НАТО вважають, що слід знову продовжити повноваження Столтенберга, однак сам він цього не хоче і має намір залишити посаду, як і планувалося, у жовтні 2023 року.

16 червня Столтенберг вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.

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