Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию заверил, что путь Украины в Альянс станет короче, и несколько важных для нее решений уже согласованы. Соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.
"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", – написал он.
Однако, по словам министра, не хватает ясности по приглашению Украины ко вступлению в НАТО.
Кулеба подчеркнул, что "сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность".
"Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах", – объяснил он.
Глава МИД заверил, что работа над вопросом по приглашению Украины к членству в НАТО будет продолжаться "без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита".
Ранее Кулеба в колонке Foreign Policy обращался к лидерам стран-членов НАТО. Он писал: "Если вы сейчас не готовы принять к себе Украину, скажите, когда будете готовы".
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к альянсу во время мероприятия.
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