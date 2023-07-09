Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию заверил, что путь Украины в Альянс станет короче, и несколько важных для нее решений уже согласованы. Соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.

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"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", – написал он.

Однако, по словам министра, не хватает ясности по приглашению Украины ко вступлению в НАТО.

Кулеба подчеркнул, что "сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность".

"Для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах", – объяснил он.

Глава МИД заверил, что работа над вопросом по приглашению Украины к членству в НАТО будет продолжаться "без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита".

Ранее Кулеба в колонке Foreign Policy обращался к лидерам стран-членов НАТО. Он писал: "Если вы сейчас не готовы принять к себе Украину, скажите, когда будете готовы".

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