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Франция усилит военную поддержку Украины, готовит новые поставки оружия – глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 14:35
Франция усилит военную поддержку Украины, готовит новые поставки оружия – глава МИД страны - Фото
Катрин Колонна (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI заявила, что ее страна усилит военную поддержку Украины, и заверила, что Париж уже готовит новые поставки помощи.

Отвечая на вопрос, готова ли Франция продолжать поддерживать Украину в будущем, в частности путем предоставления наступательного оружия или подготовки пилотов, Колонна сказала: "Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться".

"Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", – подчеркнула министр.

По ее словам, речь идет о том, чтобы в "очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от российской агрессии, сосредоточивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии".

Кроме того, добавила Колонна, Франция вместе с рядом союзников работают над гарантиями безопасности для Украины, которые, вероятно, будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава французского МИД подчеркнула, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в Альянс.

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Милана Головань
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