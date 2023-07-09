Франция усилит военную поддержку Украины, готовит новые поставки оружия – глава МИД страны
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI заявила, что ее страна усилит военную поддержку Украины, и заверила, что Париж уже готовит новые поставки помощи.
Отвечая на вопрос, готова ли Франция продолжать поддерживать Украину в будущем, в частности путем предоставления наступательного оружия или подготовки пилотов, Колонна сказала: "Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться".
"Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", – подчеркнула министр.
По ее словам, речь идет о том, чтобы в "очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от российской агрессии, сосредоточивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии".
Кроме того, добавила Колонна, Франция вместе с рядом союзников работают над гарантиями безопасности для Украины, которые, вероятно, будут объявлены на саммите НАТО в Вильнюсе. Глава французского МИД подчеркнула, что гарантии безопасности будут предоставлены Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в Альянс.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
Читайте также: Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче
Комментарии