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Берлін боїться війни з Росією, може завадити вступу України у НАТО – The Telegraph

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 09:01
Берлін боїться війни з Росією, може завадити вступу України у НАТО – The Telegraph - Фото
НАТО (Фото: ЕРА)

Британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО пише, що на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня, Німеччина, ймовірно, може наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Джерело в Альянсі повідомило виданню, що Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.

"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні. – Ред.) негайне членство (в НАТО. – Ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5", – сказав співрозмовник журналістів.

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Мілана Головань
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війнаНАТОволодимир путінНімеччинасаміт
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