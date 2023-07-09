Берлін боїться війни з Росією, може завадити вступу України у НАТО – The Telegraph
Британське видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО пише, що на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня, Німеччина, ймовірно, може наполягати на відтермінуванні вступу туди України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни НАТО з Росією.
Джерело в Альянсі повідомило виданню, що Берлін, ймовірно, закликатиме союзників зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства України у НАТО.
"Берлін стримано ставиться до перспективи запропонувати (Україні. – Ред.) негайне членство (в НАТО. – Ред.). Потрібен час для розробки гарантій, які, по суті, заблокують членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно тестував статтю 5", – сказав співрозмовник журналістів.
- 5 липня 2023 року речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме "всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку прийняття рішень" щодо конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не будуть задовільнені", а Україну не запросять доєднатись до альянсу під час заходу.
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