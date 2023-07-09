Берлин боится войны с Россией, может помешать вступлению Украины в НАТО – The Telegrap

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО пишет, что на состоявшемся 11 июля саммите Альянса в Вильнюсе Германия, вероятно, может настаивать на отсрочке вступления туда Украины, поскольку опасается, что такой шаг может привести к войне НАТО с Россией.

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Источник в Альянсе сообщил, что Берлин, вероятно, будет призывать союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины в НАТО.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить (Украине. – Ред.) немедленное членство (в НАТО. – Ред.). Нужно время для разработки гарантий, по сути, заблокирующих членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5", – сказал собеседник журналистов.

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