UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Берлин боится войны с Россией, может помешать вступлению Украины в НАТО – The Telegrap

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 09:01
Берлин боится войны с Россией, может помешать вступлению Украины в НАТО – The Telegrap - Фото
НАТО (Фото: ЕРА)

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО пишет, что на состоявшемся 11 июля саммите Альянса в Вильнюсе Германия, вероятно, может настаивать на отсрочке вступления туда Украины, поскольку опасается, что такой шаг может привести к войне НАТО с Россией.

Источник в Альянсе сообщил, что Берлин, вероятно, будет призывать союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины в НАТО.

"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить (Украине. – Ред.) немедленное членство (в НАТО. – Ред.). Нужно время для разработки гарантий, по сути, заблокирующих членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5", – сказал собеседник журналистов.

Читайте также: Кулеба о саммите НАТО: Согласованы важные для Украины решения, наш путь станет короче

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германиявойнавладимир путиннатосаммит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 