Берлин боится войны с Россией, может помешать вступлению Украины в НАТО – The Telegrap
Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО пишет, что на состоявшемся 11 июля саммите Альянса в Вильнюсе Германия, вероятно, может настаивать на отсрочке вступления туда Украины, поскольку опасается, что такой шаг может привести к войне НАТО с Россией.
Источник в Альянсе сообщил, что Берлин, вероятно, будет призывать союзников сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины в НАТО.
"Берлин сдержанно относится к перспективе предложить (Украине. – Ред.) немедленное членство (в НАТО. – Ред.). Нужно время для разработки гарантий, по сути, заблокирующих членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально тестировал статью 5", – сказал собеседник журналистов.
- 5 июля 2023 года представительница Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к альянсу во время мероприятия.
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