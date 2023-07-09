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Байден: Україна поки не готова вступати до НАТО, спочатку треба закінчити війну

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 21:47
Байден: Україна поки не готова вступати до НАТО, спочатку треба закінчити війну - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Україна поки не готова до членства в НАТО, до цього Києву доведеться здобути перемогу над Росією і провести низку ключових реформ. Про це президент США Джо Байден сказав у ексклюзивному інтерв'ю CNN.

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У розмові з журналістом Фарідом Закарією Байден сказав, що хоча говорити про вступ України до НАТО поки що передчасно, США та їхні союзники по НАТО продовжать підтримувати Україну, зокрема зброєю, яка потрібна, щоб перемогти Росію.

"Я не думаю, що Україна готова до членства в НАТО", – сказав президент США.

Він зазначив, що в НАТО "немає одностайності щодо того, чи слід приймати Україну в сім'ю НАТО зараз, у розпал війни".

Байден сказав, що він докладно говорив із президентом Володимиром Зеленським про це і, зокрема, запевнив його, що США продовжуватимуть забезпечувати безпеку та постачання зброї Україні, як вони роблять це для Ізраїлю.

"Я вважаю, ми маємо намітити раціональний шлях, долаючи який Україна може претендувати на вступ до НАТО... Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включно з демократичними перетвореннями та деякими іншими питаннями", – сказав Байден.

9 липня глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що її країна посилить військову підтримку України і що Париж уже готує нові постачання допомоги.

Також повідомлялося, що на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина, ймовірно, наполягатиме на відтермінуванні вступу України, оскільки побоюється, що такий крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Раніше сьогодні Politico повідомило, що група ключових країн НАТО негайно готує до саміту Альянсу проєкт декларації про гарантії безпеки для України на період до її вступу в Альянс.

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Сергій Бережний
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