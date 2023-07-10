Кассетные боеприпасы: Байден и Сунак поговорят на фоне критики Соединенных Штатов – BBC

Президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на фоне передачи Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине. Сунак не критиковал это решение, однако впоследствии отметил, что Британия подписывала Конвенцию против этого оружия, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что Великобритания и Канада являются одними из государств, которые выразили обеспокоенность поставкой кассетных боеприпасов.

От встречи Байдена с Сунаком ожидается обсуждение разных вопросов, в частности, войны России против Украины.

Британский премьер не критиковал президента США после сообщения о передаче кассетных боеприпасов Украине в пятницу 7 июля.

Однако на следующий день Сунак сказал, что Великобритания является одной из стран, подписавших Конвенцию, запрещающую производство и использование такого оружия.

BBC отмечает, что некоторые другие союзники США "пошли дальше" в критике: страна-партнер НАТО Новая Зеландия заявила, что кассетные боеприпасы могут нанести "большой вред невиновным людям".

Также против этого типа вооружения выступили Испания и Канада.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

7 июля издание The Washington Post сообщило, что Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине.

В тот же день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву кассетные снаряды.

По словам Салливана, Украина аргументировала необходимость кассетных боеприпасов, предоставив гарантии того, что эти боеприпасы будут использоваться только на поле боя.

Читайте также: HRW просят не давать кассетные боеприпасы Украине. Подоляк: Прикол или русская агентура?

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.