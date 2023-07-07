Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине – WP

Президент США Джо Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что об изъятии этого оружия из запасов Минобороны США должно быть объявлено сегодня.

WP утверждает, что шаг по передаче кассетных боеприпасов произошел на фоне "беспокойства по поводу задержки контрнаступления" Украины и уменьшения западных запасов конвенциональных артиллерийских снарядов.

Также этот шаг предполагает обход американского закона, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов, имеющих коэффициент отказа срабатывания бомб более 1%.

По словам неназванного чиновника Белого дома, Байден обойдет эти ограничения и Конгресс изымет эти боеприпасы со складов благодаря редко используемому положению Закона об иностранной помощи.

Оно позволяет президенту оказывать помощь независимо от расходов [ассигнований. – Ред.] или ограничений на экспорт вооружений, если он решит, что это среди жизненно важных интересов национальной безопасности США.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

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