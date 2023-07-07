Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине – WP
Президент США Джо Байден одобрил передачу кассетных боеприпасов Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что об изъятии этого оружия из запасов Минобороны США должно быть объявлено сегодня.
WP утверждает, что шаг по передаче кассетных боеприпасов произошел на фоне "беспокойства по поводу задержки контрнаступления" Украины и уменьшения западных запасов конвенциональных артиллерийских снарядов.
Также этот шаг предполагает обход американского закона, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов, имеющих коэффициент отказа срабатывания бомб более 1%.
По словам неназванного чиновника Белого дома, Байден обойдет эти ограничения и Конгресс изымет эти боеприпасы со складов благодаря редко используемому положению Закона об иностранной помощи.
Оно позволяет президенту оказывать помощь независимо от расходов [ассигнований. – Ред.] или ограничений на экспорт вооружений, если он решит, что это среди жизненно важных интересов национальной безопасности США.
- 6 июля в Пентагоне сообщили, что Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. В тот же день министр обороны Резников анонсировал "хорошие новости" из Штатов, связанные с "разными видами" боеприпасов.
- Reuters сообщили, что уже 7 июля администрация президента США может объявить о пакете помощи, в который войдут кассетные боеприпасы.
- Международная неправительственная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке призвала США не давать эти боеприпасы ВСУ. В статье организации утверждается, что украинские силы применяли кассетные боеприпасы, в результате чего якобы погибли или были ранены гражданские. В Офисе президента ответили на эту публикацию и назвали ее "агрессивной лоббистской кампанией" по срыву предоставления оружия Украины.
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