США уже завтра могут объявить о пакете помощи Украине с кассетными боеприпасами – СМИ

Вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине находится на стадии "активного рассмотрения", однако официальных заявлений об этом в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Reuters.

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Официальный пресс-представитель Белого дома Эндрю Бейтс подтвердил журналистам, что администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность поставок Украине кассетных боеприпасов.

Бейтс пояснил, что этот вопрос находится на стадии "активного рассмотрения", но для каких-то определенных заявлений время еще не наступило.

При этом два американских чиновника сказали Reuters, что ожидается, что уже завтра администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы.

Ранее сегодня американские медиа сообщали, что США планируют предоставить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 120 странах, поскольку способны наносить неизбирательный ущерб на большой территории.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.

Еще в январе 2023 года FP сообщила, что Турция осенью 2022-го якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины Боднар опроверг это.

Также в январе ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии. При этом генсек НАТО Столтенберг отвергает возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласен глава МО ФРГ Писториус.

В феврале глава МИД Кулеба выступил в защиту потребности в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против ВС РФ".

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