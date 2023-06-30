CNN пишет, что Байден якобы рассматривает передачу кассетных снарядов для наступления ВСУ
Канал CNN со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне написал, что администрация президента США Джо Байдена якобы рассматривает передачу кассетных боеприпасов Украине для поддержки наступления. В Пентагоне ранее заявляли, что на это нет разрешения.
"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — сказал неназванный высокопоставленный представитель США.
Чиновники в Вашингтоне отметили, что решение Белого дома ожидается в "ближайшее время", а в случае одобрения кассетные боеприпасы будут включены в пакет военной помощи в следующем месяце.
Американцы считают, что кассетные снаряды могут помочь восполнить нехватку артиллерийской мощи Вооруженных Сил Украины, а опасения некоторых союзников насчет поставок этих боеприпасов удалось развеять.
Недавно помощница министра обороны США, занимающаяся вопросами России и Украины, Лаура Купер, заявила, что американские военные считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в борьбе с российскими войсками.
В то же время она отметила, что разрешение на поставки Украине кассетных боеприпасов не предоставляется из-за существующих ограничений Конгресса, а также в связи "с опасениями по поводу единства союзников".
- 10 января 2023 года FP сообщила, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины в Турции Боднар опроверг это сообщение.
- 26 января издание ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.
- 18 февраля министр иностранных дел Кулеба выступил в защиту потребности Украины в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против вооруженных сил РФ".
- При этом генсек НАТО Столтенберг отверг возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласился глава Минобороны ФРГ.
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