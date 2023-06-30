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CNN пишет, что Байден якобы рассматривает передачу кассетных снарядов для наступления ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 07:56
CNN пишет, что Байден якобы рассматривает передачу кассетных снарядов для наступления ВСУ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Канал CNN со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне написал, что администрация президента США Джо Байдена якобы рассматривает передачу кассетных боеприпасов Украине для поддержки наступления. В Пентагоне ранее заявляли, что на это нет разрешения. 

Журналисты заявляют, что Белый дом "серьезно рассматривает" вопрос одобрения передачи кассетных снарядов, чтобы Украина смогла добиться больших успехов в наступлении. 

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", — сказал неназванный высокопоставленный представитель США.

Чиновники в Вашингтоне отметили, что решение Белого дома ожидается в "ближайшее время", а в случае одобрения кассетные боеприпасы будут включены в пакет военной помощи в следующем месяце. 

Американцы считают, что кассетные снаряды могут помочь восполнить нехватку артиллерийской мощи Вооруженных Сил Украины, а опасения некоторых союзников насчет поставок этих боеприпасов удалось развеять. 

Недавно помощница министра обороны США, занимающаяся вопросами России и Украины, Лаура Купер, заявила, что американские военные считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в борьбе с российскими войсками.

В то же время она отметила, что разрешение на поставки Украине кассетных боеприпасов не предоставляется из-за существующих ограничений Конгресса, а также в связи "с опасениями по поводу единства союзников".

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.

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Дмитрий Гриниченко
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