Кассетные боеприпасы пригодились бы Украине против российских окопов – Пентагон

Военные в Соединенных Штатах считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в борьбе с российскими войсками. Об этом заявила 22 июня в Конгрессе США заместитель помощника министра обороны, занимающаяся вопросами России и Украины, Лаура Купер, передает Reuters.

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"Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы были бы особенно полезны против окопов на российских позициях на поле боя", – заявила Купер законодателям во время слушаний в Конгрессе.

В то же время она отметила, что разрешение на поставки Украине кассетных боеприпасов не предоставляется из-за существующих ограничений Конгресса, а также в связи "с опасениями по поводу единства союзников".

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.

10 января 2023 года FP сообщила, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины в Турции Боднар опроверг это сообщение.

26 января издание ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.

18 февраля министр иностранных дел Кулеба выступил в защиту потребности Украины в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против вооруженных сил РФ".

При этом генсек НАТО Столтенберг отверг возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласился глава Минобороны ФРГ.

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