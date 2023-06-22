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Кассетные боеприпасы пригодились бы Украине против российских окопов – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 23:31
Кассетные боеприпасы пригодились бы Украине против российских окопов – Пентагон - Фото
Российский кассетный боеприпас в Покровске (Фото: ОТГ Восток)

Военные в Соединенных Штатах считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в борьбе с российскими войсками. Об этом заявила 22 июня в Конгрессе США заместитель помощника министра обороны, занимающаяся вопросами России и Украины, Лаура Купер, передает Reuters.

"Наши военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы были бы особенно полезны против окопов на российских позициях на поле боя", – заявила Купер законодателям во время слушаний в Конгрессе.

В то же время она отметила, что разрешение на поставки Украине кассетных боеприпасов не предоставляется из-за существующих ограничений Конгресса, а также в связи "с опасениями по поводу единства союзников".

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.
Наталья Медведева
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