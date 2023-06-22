Касетні боєприпаси стали б у пригоді Україні проти російських окопів – Пентагон

Військові у Сполучених Штатах вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами. Про це заявила 22 червня у Конгресі США заступниця помічника міністра оборони, яка займається питаннями Росії та України, Лаура Купер, передає Reuters.

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"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси були б особливо корисними проти окопів на російських позиціях на полі бою", – заявила Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних боєприпасів не надається через чинні обмеження Конгресу, а також у зв'язку "з побоюваннями щодо єдності союзників".

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси, DPICM, призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.

10 січня 2023 року FP повідомила, що Туреччина минулого листопада нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України у Туреччині Боднар спростував це повідомлення.

26 січня видання ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини.

18 лютого міністр закордонних справ Кулеба виступив на захист потреби України в касетних боєприпасах: "З юридичної точки зору перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти збройних сил РФ".

Водночас генсек НАТО Столтенберг відкинув можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним погодився голова Міноборони ФРН.

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