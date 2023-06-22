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Касетні боєприпаси стали б у пригоді Україні проти російських окопів – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 23:31
Касетні боєприпаси стали б у пригоді Україні проти російських окопів – Пентагон - Фото
Російський касетний боєприпас у Покровську (Фото: ОТУ Схід)

Військові у Сполучених Штатах вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами. Про це заявила 22 червня у Конгресі США заступниця помічника міністра оборони, яка займається питаннями Росії та України, Лаура Купер, передає Reuters.

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси були б особливо корисними проти окопів на російських позиціях на полі бою", – заявила Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних боєприпасів не надається через чинні обмеження Конгресу, а також у зв'язку "з побоюваннями щодо єдності союзників".

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси, DPICM, призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.
Наталія Медведєва
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