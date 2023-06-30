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CNN пише, що Байден нібито серйозно розглядає передання касетних снарядів для наступу ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 07:56
CNN пише, що Байден нібито серйозно розглядає передання касетних снарядів для наступу ЗСУ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Канал CNN із посиланням на власні джерела у Вашингтоні написав, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито розглядає передання касетних боєприпасів Україні для підтримки наступу. У Пентагоні раніше заявляли, що на це немає дозволу.

Журналісти заявляють, що Білий дім "серйозно розглядає" питання схвалення передання касетних снарядів, щоб Україна змогла досягти більших успіхів у наступі.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", — сказав неназваний високопоставлений представник США.

Чиновники у Вашингтоні зазначили, що рішення Білого дому очікується "найближчим часом", а у разі схвалення касетні боєприпаси будуть включені до пакета військової допомоги наступного місяця.

Американці вважають, що касетні снаряди можуть допомогти заповнити нестачу артилерійської могутності Збройних Сил України, а побоювання деяких союзників щодо постачання цих боєприпасів вдалося розвіяти.

Нещодавно помічниця міністра оборони США, яка займається питаннями Росії та України, Лаура Купер, заявила, що американські військові вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.

Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних боєприпасів не надається через наявні обмеження Конгресу, а також у зв'язку з побоюваннями щодо єдності союзників.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси, DPICM, призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.

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Дмитро Гриниченко
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Джо Байденвійнавійськова допомогабілий дімкасетні боєприпаси
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