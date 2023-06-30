CNN пише, що Байден нібито серйозно розглядає передання касетних снарядів для наступу ЗСУ

Канал CNN із посиланням на власні джерела у Вашингтоні написав, що адміністрація президента США Джо Байдена нібито розглядає передання касетних боєприпасів Україні для підтримки наступу. У Пентагоні раніше заявляли, що на це немає дозволу.

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Журналісти заявляють, що Білий дім "серйозно розглядає" питання схвалення передання касетних снарядів, щоб Україна змогла досягти більших успіхів у наступі.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", — сказав неназваний високопоставлений представник США.

Чиновники у Вашингтоні зазначили, що рішення Білого дому очікується "найближчим часом", а у разі схвалення касетні боєприпаси будуть включені до пакета військової допомоги наступного місяця.

Американці вважають, що касетні снаряди можуть допомогти заповнити нестачу артилерійської могутності Збройних Сил України, а побоювання деяких союзників щодо постачання цих боєприпасів вдалося розвіяти.

Нещодавно помічниця міністра оборони США, яка займається питаннями Росії та України, Лаура Купер, заявила, що американські військові вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.

Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних боєприпасів не надається через наявні обмеження Конгресу, а також у зв'язку з побоюваннями щодо єдності союзників.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси, DPICM, призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.

10 січня 2023 року FP повідомила, що Туреччина минулого листопада нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України у Туреччині Боднар спростував це повідомлення.

26 січня видання ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини.

18 лютого міністр закордонних справ Кулеба виступив на захист потреби України в касетних боєприпасах: "З юридичної точки зору перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти збройних сил РФ".

Водночас генсек НАТО Столтенберг відкинув можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним погодився голова Міноборони ФРН.

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