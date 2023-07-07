Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні – WP

Президент США Джо Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні, повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.

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Зазначається, що про вилучення цієї зброї із запасів Міноборони США має бути оголошено сьогодні.

WP стверджує, що крок щодо передання касетних боєприпасів стався на тлі "занепокоєння з приводу затримки контрнаступу" України та зменшенням західних запасів конвенційних артилерійських снарядів.

Також цей крок передбачає обхід американського закону, який забороняє виробництво, використання або передання касетних боєприпасів, які мають коефіцієнт відмови спрацювання бомб понад 1%.

За словами неназваного посадовця Білого дому, Байден обійде ці обмеження та Конгрес вилучить ці боєприпаси зі складів згідно з рідко використовуваним положенням Закону про іноземну допомогу.

Воно дозволяє президенту надавати допомогу незалежно від видатків [асигнувань. – Ред.] чи обмежень на експорт озброєнь, якщо він вирішить, що це є серед життєво важливих інтересів національної безпеки США.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

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