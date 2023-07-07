Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні – WP
Президент США Джо Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні, повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що про вилучення цієї зброї із запасів Міноборони США має бути оголошено сьогодні.
WP стверджує, що крок щодо передання касетних боєприпасів стався на тлі "занепокоєння з приводу затримки контрнаступу" України та зменшенням західних запасів конвенційних артилерійських снарядів.
Також цей крок передбачає обхід американського закону, який забороняє виробництво, використання або передання касетних боєприпасів, які мають коефіцієнт відмови спрацювання бомб понад 1%.
За словами неназваного посадовця Білого дому, Байден обійде ці обмеження та Конгрес вилучить ці боєприпаси зі складів згідно з рідко використовуваним положенням Закону про іноземну допомогу.
Воно дозволяє президенту надавати допомогу незалежно від видатків [асигнувань. – Ред.] чи обмежень на експорт озброєнь, якщо він вирішить, що це є серед життєво важливих інтересів національної безпеки США.
- 6 липня у Пентагоні повідомили, що Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються. Того самого дня міністр оборони Резніков анонсував "хороші новини" зі Штатів, пов’язані з "різними видами" боєприпасів.
- Reuters повідомили, що вже 7 липня адміністрація президента США може оголосити про пакет допомоги, до якого увійдуть касетні боєприпаси.
- Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch зі штаб-квартирою в Нью-Йорку закликала США не давати ці боєприпаси ЗСУ. У статті організації стверджується, буцімто українські сили застосовували касетні боєприпаси, унаслідок чого нібито загинули або були поранені цивільні. В Офісі президента відповіли на цю публікацією і назвали її "агресивною лобістською кампанією" зі зриву надання зброї України.
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