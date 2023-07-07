HRW просять не давати касетні боєприпаси Україні. Подоляк: Прикол чи російська агентура?

Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch на тлі повідомлень про можливе передання Україні касетних боєприпасів закликала адміністрацію президента США Байдена цього не робити. У статті організації стверджується, буцімто українські сили застосовували касетні боєприпаси, унаслідок чого нібито загинули або були поранені цивільні. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував цю публікацію, зауваживши, що ця кампанія відбувається під час жорстокої геноцидної війни РФ проти України.

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Він зазначив, що під час російської війни геноцидного типу проти України та скоєння РФ воєнних злочинів, правозахисна організація звинувачує український народ утому, що він "недостатньо роззброїв себе".

Зокрема він згадує домовленості з роззброєння України у межах міжнародних конвенцій 2005 року та Будапештського меморандуму.

"Виявляється, це "погані українці" використовують зброю, яку використовувати не повинні, стоячи у своїх містах, а не ночуючи в чистому полі", – зауважив Подоляк.

Також він наголосив, що HRW саме зараз розв'язують "агресивну лобістську кампанію" зі зриву надання зброї України, а не виключення Росії з ООН.

"Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури у різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?" – підсумував він.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

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