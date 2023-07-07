HRW просят не давать кассетные боеприпасы Украине. Подоляк: Прикол или агентура РФ?

Международная неправительственная организация Human Rights Watch на фоне сообщений о возможной передаче Украине кассетных боеприпасов призвала администрацию президента США Байдена этого не делать. В статье организации утверждается, что украинские силы применяли кассетные боеприпасы, в результате чего якобы погибли или были ранены гражданские. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике эту публикацию, заметив, что эта кампания происходит во время жестокой геноцидной войны РФ против Украины.

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Он отметил, что во время российской войны геноцидного типа против Украины и совершения РФ военных преступлений, правозащитная организация обвиняет украинский народ в том, что он "недостаточно разоружил себя".

В том числе он упоминает о договоренностях по разоружению Украины в рамках международных конвенций 2005 года и Будапештского меморандума.

"Оказывается, это "плохие украинцы" используют оружие, которое использовать не должны, стоя в своих городах, а не ночуя в чистом поле", – заметил Подоляк.

Также он подчеркнул, что HRW именно сейчас развязывают "агрессивную лоббистскую кампанию" по срыву предоставления оружия Украине, а не по исключению России из ООН.

"Это что, прикол? Пранк? Или инвазия российской агентуры в разные глобальные "офисы" окончательно уничтожила моральные императивы?" – подытожил он.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

6 июля в Пентагоне сообщили, что Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывающихся бомб. В тот же день министр обороны Резников анонсировал "хорошие новости" из Штатов, связанные с "разными видами" боеприпасов.

The Guardian сообщает, что вопрос о поставках кассетных боеприпасов находится на стадии "активного разбирательства", но не стоит ожидать об этом официальных заявлений в ближайшее время.

В то же время Reuters сообщили, что уже 7 июля администрация президента США может объявить о пакете помощи, в который войдут кассетные боеприпасы.

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