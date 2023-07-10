Касетні боєприпаси: Байден та Сунак поговорять на тлі критики Сполучених Штатів – BBC

Президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на тлі передання Сполученими Штатами касетних боєприпасів Україні. Сунак не критикував це рішення, проте згодом зазначив, що Британія підписувала Конвенцію проти цієї зброї, повідомляє BBC.

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Зазначається, що Велика Британія та Канада є одними з тих держав, що висловили стурбованість постачанням касетних боєприпасів.

Від зустрічі Байдена з Сунаком очікується обговорення різних питань, зокрема війни Росії проти України.

Британський прем'єр не критикував президента США після повідомлення про передання касетних боєприпасів Україні у п'ятницю 7 липня.

Проте наступного дня Сунак сказав, що Велика Британія є однією з країн, що підписали Конвенцію, яка забороняє виробництво та використання такої зброї.

BBC зауважує, що деякі інші союзники США "пішли далі" у критиці: країна-партнер НАТО Нова Зеландія заявила, що касетні боєприпаси можуть завдати "великої шкоди невинним людям".

Також проти цього типу озброєння виступили Іспанія та Канада.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

7 липня видання The Washington Post повідомило, що Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні.

Того самого дня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон надає Києву касетні снаряди.

За словами Саллівана, Україна аргументувала потребу в касетних боєприпасах, надавши гарантії того, що ці боєприпаси використовуватимуться тільки на полі бою.

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