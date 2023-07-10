Касетні боєприпаси: Байден та Сунак поговорять на тлі критики Сполучених Штатів – BBC
Президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на тлі передання Сполученими Штатами касетних боєприпасів Україні. Сунак не критикував це рішення, проте згодом зазначив, що Британія підписувала Конвенцію проти цієї зброї, повідомляє BBC.
Зазначається, що Велика Британія та Канада є одними з тих держав, що висловили стурбованість постачанням касетних боєприпасів.
Від зустрічі Байдена з Сунаком очікується обговорення різних питань, зокрема війни Росії проти України.
Британський прем'єр не критикував президента США після повідомлення про передання касетних боєприпасів Україні у п'ятницю 7 липня.
Проте наступного дня Сунак сказав, що Велика Британія є однією з країн, що підписали Конвенцію, яка забороняє виробництво та використання такої зброї.
BBC зауважує, що деякі інші союзники США "пішли далі" у критиці: країна-партнер НАТО Нова Зеландія заявила, що касетні боєприпаси можуть завдати "великої шкоди невинним людям".
Також проти цього типу озброєння виступили Іспанія та Канада.
- 7 липня видання The Washington Post повідомило, що Байден схвалив передання касетних боєприпасів Україні.
Того самого дня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон надає Києву касетні снаряди.
За словами Саллівана, Україна аргументувала потребу в касетних боєприпасах, надавши гарантії того, що ці боєприпаси використовуватимуться тільки на полі бою.
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