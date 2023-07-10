Президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком увиделся в Виндзорском замке с королем Чарльзом III. Фото и видео встречи опубликованы в соцсетях королевской семьи.

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Американского лидера встретил почетный караул, а рота валлийской гвардии принца Уэльского отдала королевский салют.

Журнал Hello Magazine сообщил, что в честь прибытия Байдена в замок оркестр валлийской гвардии исполнил национальный гимн США. Король угостил Байдена чаем, после чего показал ему выставку предметов из Королевской коллекции, принадлежащих США.

Кроме короля Чарльза на встрече присутствуют министр энергетической безопасности Великобритании Грант Шеппс, специальный посланник президента Байдена по климату Джон Керри, а также ведущие финансисты и филантропы.

Байден не присутствовал на коронации Чарльза 6 мая 2023 года. Но это, уверяют и Белый дом, и Букингемский дворец, не сказалось на дружеских отношениях между монархом и президентом.

"Наши отношения крепкие и надежные как скала, – заявил Байден, в шутку добавив, – возможно, это потому, что мы встречаемся только раз в месяц".

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