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Король Британии Чарльз принял Байдена в Виндзорском замке: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 19:02
Фото: royal.uk
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Президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком увиделся в Виндзорском замке с королем Чарльзом III. Фото и видео встречи опубликованы в соцсетях королевской семьи.

Американского лидера встретил почетный караул, а рота валлийской гвардии принца Уэльского отдала королевский салют.

Фото: royal.uk

Журнал Hello Magazine сообщил, что в честь прибытия Байдена в замок оркестр валлийской гвардии исполнил национальный гимн США. Король угостил Байдена чаем, после чего показал ему выставку предметов из Королевской коллекции, принадлежащих США.

Фото: royal.uk

Кроме короля Чарльза на встрече присутствуют министр энергетической безопасности Великобритании Грант Шеппс, специальный посланник президента Байдена по климату Джон Керри, а также ведущие финансисты и филантропы.

Фото: royal.uk

Байден не присутствовал на коронации Чарльза 6 мая 2023 года. Но это, уверяют и Белый дом, и Букингемский дворец, не сказалось на дружеских отношениях между монархом и президентом.

"Наши отношения крепкие и надежные как скала, – заявил Байден, в шутку добавив, – возможно, это потому, что мы встречаемся только раз в месяц".

Читайте также: Кассетные боеприпасы: Байден и Сунак поговорят на фоне критики Соединенных Штатов – BBC

Милана Головань
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Великобританиягеополитикаджо байденкорольЧарльз III
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