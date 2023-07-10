RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Король Британії Чарльз прийняв Байдена у Віндзорському замку: фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 19:02
Фото: royal.uk
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

Президент США Джо Байден після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком побачився у Віндзорському замку з королем Чарльзом ІІІ. Фото та відео зустрічі опубліковано в соцмережах королівської родини.

Американського лідера зустріла почесна варта, а рота валлійської гвардії принца Вельського віддала королівський салют.

Фото: royal.uk

Журнал Hello Magazine повідомив, що на честь прибуття Байдена в замок оркестр валлійської гвардії виконав національний гімн США. Король пригостив Байдена чаєм, після чого показав йому виставку предметів із Королівської колекції, що належать до США.

Фото: royal.uk

Крім короля Чарльза на зустрічі присутні міністр енергетичної безпеки Великої Британії Грант Шеппс, спеціальний посланник президента Байдена з клімату Джон Керрі, а також провідні фінансисти та філантропи.

Фото: royal.uk

Байден не був присутнім на коронації Чарльза 6 травня 2023 року. Але це, запевняють і Білий дім, і Букінгемський палац, не позначилося на дружніх стосунках між монархом та президентом.

"Наші відносини міцні й надійні як скеля, – заявив Байден, жартома додавши, – можливо, це через те, що ми зустрічаємося лише раз на місяць".

Читайте також: Касетні боєприпаси: Байден та Сунак поговорять на тлі критики Сполучених Штатів – BBC

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо БайденгеополітикаВелика БританіяЧарльз IIIкороль
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 