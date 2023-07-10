Президент США Джо Байден після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком побачився у Віндзорському замку з королем Чарльзом ІІІ. Фото та відео зустрічі опубліковано в соцмережах королівської родини.

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Американського лідера зустріла почесна варта, а рота валлійської гвардії принца Вельського віддала королівський салют.

Журнал Hello Magazine повідомив, що на честь прибуття Байдена в замок оркестр валлійської гвардії виконав національний гімн США. Король пригостив Байдена чаєм, після чого показав йому виставку предметів із Королівської колекції, що належать до США.

Крім короля Чарльза на зустрічі присутні міністр енергетичної безпеки Великої Британії Грант Шеппс, спеціальний посланник президента Байдена з клімату Джон Керрі, а також провідні фінансисти та філантропи.

Байден не був присутнім на коронації Чарльза 6 травня 2023 року. Але це, запевняють і Білий дім, і Букінгемський палац, не позначилося на дружніх стосунках між монархом та президентом.

"Наші відносини міцні й надійні як скеля, – заявив Байден, жартома додавши, – можливо, це через те, що ми зустрічаємося лише раз на місяць".

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