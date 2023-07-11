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Саміт НАТО. Байден готує велику промову на завтра, пропустить вечерю з лідерами

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 23:31
Саміт НАТО. Байден готує велику промову на завтра, пропустить вечерю з лідерами - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден пропустить сьогоднішню вечерю глав держав і урядів на саміті НАТО у Вільнюсі. Це пов'язано з офіційними справами та підготовкою до промови на другий день саміту, повідомляє CNN із посиланням на неназваного посадовця.

Чиновник повідомив репортерам, що у Байдена "повні чотири дні офіційних справ", і він готується до "великої промови", яка буде завтра, додатково до ще одного дня на саміті.

Замість Байдена сьогоднішню вечерю відвідає державний секретар США Ентоні Блінкен.

Перед самітом НАТО Байден відвідав Велику Британію, де зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом ІІІ.

11 липня президент США взяв участь у низці зустрічей лідерів на саміті.

У середу 12 липня Байден виступить із промовою у Вільнюсі, а потім поїде до столиці Фінляндії Гельсінкі.

Там він візьме участь у саміті лідерів Північних країн і відповість на запитання на пресконференції.

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Артем Джеріпа
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