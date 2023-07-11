Сенатор Грем відзначив "значний" результат Путіна проти НАТО: Альянс стане сильнішим
Сенатор США Ліндсі Грем назвав погодження Туреччиною вступу Швеції до НАТО таким, що робить Альянс "сильнішим". Також він заявив, що спроби російського диктатора Володимира Путіна знищити НАТО призвели до зворотного результату. Про це політик написав у Twitter.
"Дуже задоволений, що Туреччина зняла свої заперечення щодо вступу Швеції до НАТО. Це робить альянс сильнішим і є чудовим посланням, яке можна надіслати світові", – повідомив Грем.
Він зазначив, що НАТО наразі є "більш цінним, ніж будь-коли", оскільки воно продовжує протистояти "агресії Путіна в Україні".
Грем зауважив, що спроби російського диктатора знищити НАТО мали "значний" результат: Альянс стане "більшим і сильнішим", а російська економіка стане "меншою і слабшою".
"Російська армія зазнала спустошення від відважних українських сил оборони", – підсумував сенатор США.
- 10 липня стало відомо, що президент Туреччини Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО. Альянс запросив Швецію ще 22 червня 2022 року.
- Раніше 4 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі.
- LIGA.net веде онлайн-хроніку головних подій саміту НАТО у Вільнюсі.
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