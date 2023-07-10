Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО

Сьогодні, 10 липня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився передати протокол про прийняття Швеції до НАТО на ратифікацію до парламенту і сприятиме його схваленню. Про це йдеться у релізі на сайті НАТО за результатами сьогоднішньої зустрічі Ердогана, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та генсека Альянсу Йєнса Столтенберга.

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"Я радий оголосити, що президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію", – заявив Столтенберг.

Повідомляється, що Швеція та Туреччина домовилися продовжити співпрацю в рамках угод про боротьбу з тероризмом та погодилися, що це довгострокова робота, яка триватиме й після вступу Швеції до НАТО.

Швеція та Туреччина також домовилися активізувати економічне співробітництво у процесі вступу до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина та лібералізацію візового режиму.

"Виходячи з цього й враховуючи імперативи стримування та захисту євроатлантичного регіону, Туреччина передасть протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламент) і тісно співпрацюватиме зі Зборами для забезпечення ратифікації", – йдеться у релізі НАТО.

Раніше сьогодні Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для Туреччини.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами НАТО.

4 квітня 2023 року Фінляндія вступила до НАТО.

4 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками бесіди з президентом Туреччини заявив, що Швеція має можливість приєднатися до НАТО вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

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