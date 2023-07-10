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Ми в ЄС, вони – в НАТО. Ердоган висунув нову вимогу для вступу Швеції в Альянс

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 15:05
Ми в ЄС, вони – в НАТО. Ердоган висунув нову вимогу для вступу Швеції в Альянс - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни. Про це пише Anadolu.

"Спочатку відкриймо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції, так само як зробили це для Фінляндії", – наголосив він, додавши, що Стамбул "вже 50 років чекає біля дверей ЄС".

Водночас Ердоган додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог між Туреччиною, Швецією та Фінляндією.

У тристоронньому меморандумі йдеться про те, що вищезазначені країни надаватимуть повну підтримку одна одній у разі загроз безпеці.

Також у документі наголошено на необхідності повної співпраці у боротьбі проти Робочої партії Курдистану, членів якої Ердоган вважає терористами, зобов'язання не підтримувати курдські збройні формування та рух Фет Гюлена, не нав'язувати обмеження щодо оборонної промисловості, розширювати співпрацю.

ДОВІДКА. Туреччина десятиліттями чекає на вступ у ЄС. У 1964 році Стамбул підписав угоду про асоціацію з Європейською економічною спілкою (попередник ЄС), що зазвичай розглядається як перший крок до набуття статусу кандидата. У 1987 році Туреччина подала офіційну заявку на вступ до ЄС, але статус кандидата на членство отримала тільки у 1999-му, і до 2005 року чекала на початок переговорів щодо членства. З 2016 року переговори про вступ були зупинені.
  • У січні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції до НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.
  • 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

Читайте також: Ердоган – за вступ України до НАТО після досягнення "справедливого миру"

Мілана Головань
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туреччинашвеціягеополітикаРеджеп Тайїп Ердоган
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