Ми в ЄС, вони – в НАТО. Ердоган висунув нову вимогу для вступу Швеції в Альянс
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган напередодні саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що підтримає членство Швеції в Альянсі, якщо ЄС відчинить двері для його країни. Про це пише Anadolu.
"Спочатку відкриймо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції, так само як зробили це для Фінляндії", – наголосив він, додавши, що Стамбул "вже 50 років чекає біля дверей ЄС".
Водночас Ердоган додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог між Туреччиною, Швецією та Фінляндією.
У тристоронньому меморандумі йдеться про те, що вищезазначені країни надаватимуть повну підтримку одна одній у разі загроз безпеці.
Також у документі наголошено на необхідності повної співпраці у боротьбі проти Робочої партії Курдистану, членів якої Ердоган вважає терористами, зобов'язання не підтримувати курдські збройні формування та рух Фет Гюлена, не нав'язувати обмеження щодо оборонної промисловості, розширювати співпрацю.
- У січні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції до НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.
- 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.
Читайте також: Ердоган – за вступ України до НАТО після досягнення "справедливого миру"
Коментарі