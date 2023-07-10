Мы в ЕС, они – в НАТО. Эрдоган выдвинул новое требование для вступления Швеции в Альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что поддержит членство Швеции в Альянсе, если ЕС откроет двери для его страны. Об этом пишет Anadolu.

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"Сначала давайте откроем путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы откроем путь для Швеции так же, как мы это сделали для Финляндии", – подчеркнул он, добавив, что Стамбул "уже 50 лет ждет у дверей ЕС".

В то же время Эрдоган добавил, что членство Швеции в НАТО зависит от выполнения указанных в трехстороннем соглашении требований между Турцией, Швецией и Финляндией.

В трехстороннем меморандуме говорится, что вышеупомянутые страны будут оказывать полную поддержку друг другу в случае угроз безопасности.

Также в документе подчеркивается необходимость полного сотрудничества в борьбе против Рабочей партии Курдистана, членов которой Эрдоган считает террористами, обязательство не поддерживать курдские вооруженные формирования и движение Фет Гюлена, не навязывать ограничения по оборонной промышленности, расширять сотрудничество.

СПРАВКА. Турция десятилетиями ждет вступления в ЕС. В 1964 году Стамбул подписал соглашение об ассоциации с Европейским экономическим союзом (предшественник ЕС), которое обычно рассматривается как первый шаг к обретению статуса кандидата. В 1987 году Турция подала официальную заявку на вступление в ЕС, но статус кандидата на членство получила только в 1999-м, и до 2005 года ожидала начала переговоров по членству. С 2016 года переговоры о вступлении были остановлены.

В январе 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что упорное нежелание Турции одобрить вступление Швеции в НАТО вызывает разочарование, поскольку Швеция добросовестно выполнила все, что Турция включила в формальные требования.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

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