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Эрдоган – за вступление Украины в НАТО по достижении "справедливого мира"

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 14:06
Эрдоган – за вступление Украины в НАТО по достижении
Реджеп Тайип Эрдоган (фото – ЕРА)

Турция выступает за скорейший "справедливый и долгосрочный" мир в Украине, который проложит ей путь в НАТО. Об этом в Стамбуле перед вылетом на саммит Альянса в Вильнюсе заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

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"Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО", — сказал он.

Глава турецкого государства, который хочет личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в августе, отметил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины.

Эрдоган добавил, что Вильнюс-2023 проводится в "критический" период и участники саммита "планируют обсудить очень важные решения, которые, безусловно, внесут вклад в укрепление обороны Альянса".

"Вместе с тем планируется рассмотреть решения по Украине, принятые на Мадридском саммите военно-политического блока", – добавил президент Турции.

Сегодня, 10 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по членству в НАТО будет исключен из пути вступления Украины в Альянс.

Читайте также: Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Евгений Пилипенко
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