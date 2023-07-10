Украинцам не нужен Будапешт-2: люди хотят под зонтик НАТО, а не другие гарантии — опрос

Абсолютное большинство украинцев (89%) хотят видеть страну в составе оборонного союза НАТО, причем поддержка этого мощная везде – от 79% на востоке до 93% на западе. Альтернативным гарантиям безопасности граждане верят меньше, пишет Киевский международный институт социологии, основываясь на двух исследованиях конца весны – начала лета 2023 года.

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"Общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд", – подчеркнули социологи.

Двухдневный саммит Альянса в Вильнюсе начинается завтра, 11 июля.

Вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Украина была до 2030 года в НАТО?"

Украинцы не готовы жертвовать вступлением в НАТО, если это будет озвучено как цена для установления "мира". Всего 18% опрошенных не против отказаться от Альянса "ради мира". Для 76% такая цена неприемлема.

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И снова в региональном измерении – консенсус: от 67% на востоке до 81% на западе считают такую уступку российским оккупантам неприемлемой.

Вопрос: "Насколько приемлемым или неприемлемым вы считаете каждый из вариантов как цену за установление мира? Украина отказывается от заявленной цели вступления в НАТО"

С марта 2022 года речь шла о замене вступления в НАТО некими гарантиями безопасности от отдельных членов Альянса (США, Британии, Германии, Франции). Сейчас, за день до саммита НАТО в Вильнюсе, эта тема по-прежнему сильна.

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Если в мае 2022 года мнения по этому вопросу разделились почти поровну: 39% настаивали на вступлении в НАТО, а 42% считали приемлемым получить вместо этого "гарантии", то за год мнение людей заметно изменилось – до 58% выросла доля тех, кто настаивает именно на членстве в НАТО, и до 29% снизилась доля тех, для кого приемлемыми будут некие "гарантии".

Везде по Украине преобладают те, кто настаивает на вступлении в НАТО.

Вопрос: "Сейчас обсуждается вопрос о возможных способах обеспечения безопасности Украины. С каким из этих утверждений вы согласны в большей степени?"

Комментируя результаты, иисполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что российская агрессия "стала катализатором общественной поддержки евроатлантической интеграции".

По его словам, риторика Запада об альтернативных гарантиях "скептически воспринимается украинцами как исторический опыт (Будапештский меморандум), так и учитывая фактические объемы и скорость поддержки Западом Украины после широкомасштабного вторжения". Объем этой помощи не воспринимается украинцами как достаточный для полного изгнания врага и обеспечения безопасности Украины, добавил он.

"Украинцы верят только полноценному членству [в НАТО]", – подытожил глава КМИС.

Для вступления в Альянс нужно согласие 31 его члена. Уже свыше 20 членов НАТОа поддерживают членство Украины.

Для выводов использованы два телефонных опроса. Один, собственный, проведен с 26 мая по 5 июня 2023 года среди 1029 украинцев от 18 лет на свободной территории (погрешность не превышает 3,4%), второй, по заказу NDI, – 10-21 мая среди 2509 украинцев (погрешность не выше 2,4%).

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.

Опрос украинцев (группа Рейтинг) сразу после этого показал, что поддержка вступления в НАТО – на историческом максимуме.

В середине января 2023-го за вступление в Альянс выступили 86% украинцев (Рейтинг).

В мае 92% украинцев хотели, чтобы Украина стала членом НАТО (КМИС).

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