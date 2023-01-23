Поддержка вступления Украины в НАТО сейчас на историческом максимуме – опрос Рейтинга

Украинцы сейчас поддерживают вступление в НАТО больше, чем когда-либо в истории, – в середине января за вступление в Альянс выступили 86% опрошенных социологами граждан. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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"Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова возросла и является самой высокой за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 86%, против – 3%, не проголосовали бы 8%", – сообщают социологи.

В Рейтинге подчеркнули, что поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единогласна среди представителей всех групп – независимо от региона, возраста и уровня доходов. Вступление в ЕС поддержали бы 87% опрошенных, против – 3%, не проголосовали бы 8%.

Также социологи спросили украинцев об их отношении к созданию военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. 85% опрошенных поддерживают такую идею, 3% – против, 7% – безразлично.

К идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы положительно относятся 80%, против – 6%, безразлично – 9%.

Исследование проводилось 14-16 января по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий и территорий, где нет мобильной связи. Опрошено 1000 совершеннолетних украинцев, теоретическая погрешность – не более 3,1%.

30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.

Для вступления в Альянс нужно согласие всех 30 членов. За несколько дней 10 членов Альянса поддержали членство Украины в НАТО.

В начале октября, по данным Рейтинга, вступление в НАТО поддерживали 83% украинцев. В июне таких было 76%.

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Оксана Житнюк

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