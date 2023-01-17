Киссинджер: Украина в НАТО — это уместно. Нейтральность не имеет смысла после начала войны

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтральность Украины больше не имеет смысла после полномасштабной агрессии РФ. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его UnHerd.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, членство Украины в НАТО будет уместным после того, как удастся обеспечить мир в стране.

Он отметил, что до начала большой войны РФ против Украины был против ее членства в Альянсе, так как боялся, что это как раз станет причиной полномасштабного вторжения оккупантов.

Киссинджер заявил, что когда война вышла на новый уровень, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла.

"И в конце процесса, который я описал, он должен быть гарантирован НАТО в любых формах, которые может развить НАТО, но я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом", — резюмировал политик.

На прошлогоднем форуме в Давосе Киссинджер призвал Запад заставить Украину согласиться на мирные переговоры с РФ по линиям до 24 февраля – без оккупированных с 2014 года Крыма и ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Киссинджера и напомнил: в 1938-м Запад уже позволил нацистскому вождю Адольфу Гитлеру оккупировать Судеты.

В июле 2022 года он заявил, что западные страны не могут принять условие отказа от украинских территорий на переговорах с Россией.

Читайте также: Киссинджер: После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.