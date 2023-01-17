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Киссинджер: Украина в НАТО — это уместно. Нейтральность не имеет смысла после начала войны

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 21:04
Киссинджер: Украина в НАТО — это уместно. Нейтральность не имеет смысла после начала войны - Фото
Генри Киссинджер (Фото: EPA)

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтральность Украины больше не имеет смысла после полномасштабной агрессии РФ. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его UnHerd.

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По его словам, членство Украины в НАТО будет уместным после того, как удастся обеспечить мир в стране. 

Он отметил, что до начала большой войны РФ против Украины был против ее членства в Альянсе, так как боялся, что это как раз станет причиной полномасштабного вторжения оккупантов. 

Киссинджер заявил, что когда война вышла на новый уровень, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла.

"И в конце процесса, который я описал, он должен быть гарантирован НАТО в любых формах, которые может развить НАТО, но я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом", — резюмировал политик.

Читайте также: Киссинджер: После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО 

Дмитро Гриниченко
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