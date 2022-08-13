Киссинджер: После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

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По его словам, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.

Одновременно Киссинджер заявил, что предвидит "урегулирование", которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

Ранее экс-госсекретарь говорил, что выступает за роль Украины как буферной зоны между Россией и Западом, так как это якобы "лучше бы послужило стабильности".

"Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ее ролью будет что-то вроде Финляндии", — заявлял политик, вероятно, имея в виду так называемую "финляндизацию", когда политика одной страны подчиняется политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.

На форуме в Давосе Киссинджер призвал Запад заставить Украину согласиться на мирные переговоры с РФ по линиям до 24 февраля – без оккупированных с 2014 года Крыма и ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Киссинджера и напомнил: в 1938-м Запад уже позволил нацистскому вождю Адольфу Гитлеру оккупировать Судеты.

В июле он заявил, что западные страны не могут принять условие отказа от украинских территорий на переговорах с Россией.

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Дмитрий Гриниченко

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