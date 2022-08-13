UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киссинджер: После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 10:53
Киссинджер: После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО - Фото
Генри Киссинджер (Фото: EPA)

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО. 

Одновременно Киссинджер заявил, что предвидит "урегулирование", которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

Ранее экс-госсекретарь говорил, что выступает за роль Украины как буферной зоны между Россией и Западом, так как это якобы "лучше бы послужило стабильности".

"Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ее ролью будет что-то вроде Финляндии", — заявлял политик, вероятно, имея в виду так называемую "финляндизацию", когда политика одной страны подчиняется политике большей соседней страны при номинальном сохранении суверенитета.

Читайте также: Госдеп ответил Киссинджеру: Украина победит и будет сама определять свое будущее 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война нато генри киссинджер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 