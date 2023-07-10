Опитування перед самітом НАТО. Українцям не потрібен Будапештський меморандум-2 – лише Альянс

Абсолютна більшість українців (89%) хочуть бачити країну у складі оборонного союзу НАТО, причому підтримка цього потужна скрізь – від 79% на сході до 93% на заході. Альтернативним гарантіям безпеки громадяни вірять менше, пише Київський міжнародний інститут соціології, ґрунтуючись на двох дослідженнях кінця весни – початку літа 2023 року.

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"Суспільство нарешті консолідувалося з цього питання і демонструє єдиний погляд", – наголосили соціологи.

Дводенний саміт Альянсу у Вільнюсі розпочинається завтра, 11 липня.

Питання: "Чи бажаєте ви, щоб Україна була до 2030 року в НАТО?"

Українці не готові жертвувати вступом до НАТО, якщо це буде озвучено як ціна для встановлення "миру". Лише 18% опитаних не проти відмовитися від Альянсу "заради миру". Для 76% така ціна є неприйнятною.

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І знову в регіональному вимірі – консенсус: від 67% на сході до 81% на заході вважають таку поступку російським окупантам неприйнятною.

Питання: "Наскільки прийнятним чи неприйнятним ви вважаєте кожен із варіантів як ціну за встановлення миру? Україна відмовляється від заявленої мети вступу до НАТО"

З березня 2022 року йшлося про заміну вступу до НАТО певними гарантіями безпеки від окремих членів Альянсу (США, Британії, Німеччини, Франції тощо). Зараз, за день до саміту НАТО у Вільнюсі, ця тема, як і раніше, сильна.

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Якщо в травні 2022 року думки з цього питання розділилися майже порівну: 39% наполягали на вступі до НАТО, а 42% вважали за прийнятне отримати замість цього "гарантії", то за рік думка людей помітно змінилася – до 58% зросла частка тих, хто наполягає саме на членстві в НАТО, і до 29% знизилася частка тих, для кого прийнятними будуть "гарантії".

Скрізь в Україні переважають ті, хто наполягає на вступі до НАТО.

Запитання: "Зараз обговорюється питання про можливі способи забезпечення безпеки України. З яким із цих тверджень ви згодні більшою мірою?"

Коментуючи результати, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький заявив, що російська агресія "стала каталізатором громадської підтримки євроатлантичної інтеграції".

За його словами, риторика Заходу про альтернативні гарантії "скептично сприймається українцями як історичний досвід (Будапештський меморандум), так і з огляду на фактичні обсяги та швидкість підтримки Заходом України після широкомасштабного вторгнення". Обсяг цієї допомоги не сприймається українцями як достатній для повного вигнання ворога та забезпечення безпеки України, додав він.

"Українці вірять лише повноцінному членству [в НАТО]", – підсумував глава КМІС.

Для вступу до Альянсу потрібна згода 31 його членів. Вже понад 20 членів НАТО підтримують членство України.

Для висновків використано два телефонні опитування. Один, власний, проведений з 26 травня по 5 червня 2023 року серед 1029 українців від 18 років на вільній території (похибка не перевищує 3,4%), другий, на замовлення NDI, – 10-21 травня серед 2509 українців (похибка не вища) 2,4%).

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО у відповідь на оголошення Росією незаконної анексії українських територій.

Опитування українців (група Рейтинг) відразу після цього показало, що підтримка вступу до НАТО – на історичному максимумі.

У середині січня 2023 року за вступ до Альянсу виступили 86% українців (Рейтинг).

У травні 92% українців хотіли, щоб Україна стала членом НАТО (КМІС).

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