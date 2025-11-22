"Біля кордонів було 120 000 військових РФ – тепер порожньо". В Естонії оцінили можливість вторгнення

Маргус Тсахкна (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Російських військових, що раніше розташовувались поряд з кордоном Естонії, були відправлені до України після початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це LIGA.net заявив естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, коментуючи нинішню військову силу Москви на кордоні з Естонією та країнами Балтії.

"Росія застрягла в Україні. Вони стягнули туди всі свої боєздатні сили. Коли я був міністром оборони у 2016–2017 роках, ми бачили біля наших кордонів близько 120 000 російських військових, готових діяти за 48 годин. Сьогодні цих сил просто не існує – їх відправили в Україну, і зараз там порожньо", – зауважив політик.

Тсахкна визнав, що відбуваються гібридні атаки (порушення повітряного простору, диверсії, інші дестабілізаційні дії), але зауважив, що у Росії немає реальної військової спроможності для повномасштабного наступу на країни Балтії: "Вона витратила все на війну проти України".

Міністр додав, що якщо війна закінчиться, то окупанти, звісно, почнуть відновлювати війська, однак нині Москва не має можливостей, щоб нападати на НАТО.

"Вона може тестувати нас, залякувати, але не вести повномасштабних військових операцій", – підсумував посадовець.