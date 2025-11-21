Глава МЗС Естонії пояснив, чому немає сенсу відновлювати діалог із Путіним

Російський диктатор використовує будь-який діалог лише як інструмент для нової агресії, вважає Маргус Тсахкна

Маргус Тсахкна (Фото: Mykola Tys/EPA)

Діалог із російським диктатором Володимиром Путіним має нульовий результат, вважає міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net.

"Ми вели діалог із Путіним понад 20 років. Грузія 2008-го, війна проти України з 2014-го – результат нульовий. Завжди були розмови, співпраця, економічні зв’язки. І що далі? Путін використовує будь-який діалог лише як інструмент для нової агресії", – сказав міністр.

Він переконаний, що мир можна забезпечити лише силою. На думку глави естонської дипломатії, Захід недооцінив загрозу у 2008-му, 2014-му і навіть у 2022-му.

"Якби ми дали Україні те, що даємо зараз, ще в перший рік повномасштабного вторгнення, Україна вже б перемогла", – сказав Тсахкна.

Він додав, що позиція Естонії чітка: місце України – у НАТО та Європейському Союзі. Міністр вважає, що партнери мають максимально посилювати підтримку України та тиск на Росію.

"Якщо Путін хоче миру, він може оголосити припинення вогню за годину. Але він цього не робить – і це говорить саме за себе", – резюмував він.