Україна впродовж літа боролася за те, щоб союзники посилили тиск на Путіна і змусили зустрітися із Зеленським

Україна офіційно зупинила мирні переговори з Росією через те, що так і не вдалося досягти прогресу. Про це в коментарі The Times заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Оскільки мирні переговори цього року завершилися без істотного прогресу, їх було припинено", – сказав він.

На зустрічах переговорних делегацій у Стамбулі 16 травня, 2 червня і 23 липня російська сторона замість чітких кроків пропонувала створити групи у WhatsApp, робочі групи та інші механізми, які Кремль міг би використати, щоб переконати США в тому, що переговори нібито тривають успішно, і уникнути каральних заходів.

"Вони дуже добре знають минуле кожного з нас, і інколи вони кажуть провокаційні та досить неприємні речі", – розповів Кислиця.

За його словами, такий підхід був спрямований на те, щоб відволікти і розлютити українських делегатів, а потім звинуватити їх у зриві переговорів.

З літа Україна боролася за те, щоб союзники діяли більш активно і змусили російського диктатора Володимира Путіна піти на особисту зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Однак переговори з російською делегацією принесли лише обмежені результати.

"Важливо розуміти, що в умовах диктатури неможливо вести дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. У них дуже жорсткий мандат, і вони повинні відстоювати будь-які позиції, які їм дали... Тому в російській системі доводиться мати справу безпосередньо з диктатором", – резюмував заступник міністра.