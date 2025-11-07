Трамп вважає, що у врегулюванні війни РФ проти України нібито досягнуто "значного прогресу"
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявив, що у спробах завершити війну між Росією та Україною нібито є прогрес. Таку заяву він зробив під час вечері з лідерами Центральної Азії.
Американський очільник зазначив, що нібито за вісім місяців його адміністрація закінчила вісім воєн. Одна з них – між Вірменією та Азербайджаном.
"Ми прагнемо завершити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Ми ще не досягли цього, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу", – зазначив Трамп.
ДОВІДКА14 жовтня 2025 року Державний департамент США розмістив на своїй сторінці в мережі Х перелік воєн, які нібито завершила його адміністрація. У списку зазначені такі війни:
Камбоджа і Таїланд;
Косово і Сербія;
Демократична Республіка Конго і Руанда;
Індія і Пакистан;
Ізраїль і Іран;
Єгипет і Ефіопія;
Азербайджан і Вірменія;
Ізраїль і ХАМАС.
При цьому вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі. У протистоянні Індії та Пакистану за посередництва Трампа вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.
- 29 липня Трамп заявив, що врегулювання війни в Україні займе багато часу. Також він розповідав про телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, для якого Україна – "як зіниця ока".
- 9 вересня президент США зазначив, що думав, що війну в Україні буде закінчити найлегше. Однак з'ясувалось, що це не так.
