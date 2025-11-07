Трамп вважає, що у врегулюванні війни РФ проти України нібито досягнуто "значного прогресу"

Президент США наголосив, що його адміністрація за вісім місяців нібито завершила вісім воєн і прагне закінчити ще одну

Президент США Дональд Трамп (Фото: Depositphotos)

Президент США Дональд Трамп заявив, що у спробах завершити війну між Росією та Україною нібито є прогрес. Таку заяву він зробив під час вечері з лідерами Центральної Азії.

Американський очільник зазначив, що нібито за вісім місяців його адміністрація закінчила вісім воєн. Одна з них – між Вірменією та Азербайджаном.

"Ми прагнемо завершити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Ми ще не досягли цього, але, я думаю, що ми досягли значного прогресу", – зазначив Трамп.

При цьому 14 жовтня 2025 року Державний департамент США розмістив на своїй сторінці в мережі Х перелік воєн, які нібито завершила його адміністрація. У списку зазначені такі війни:Камбоджа і Таїланд;Косово і Сербія;Демократична Республіка Конго і Руанда;Індія і Пакистан;Ізраїль і Іран;Єгипет і Ефіопія;Азербайджан і Вірменія;Ізраїль і ХАМАС.При цьому вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі. У протистоянні Індії та Пакистану за посередництва Трампа вдалося лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.