Трамп: Врегулювання війни в Україні займе ще багато часу

Президент США припустив, що війну в Україні можна було легко врегулювати, але зараз це потребуватиме багато часу

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України займе ще багато часу. Про це він заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.

"Я не люблю так думати, але все це можна було б легко врегулювати. І це займе ще багато часу",– зазначив Трамп.

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Трамп також розповів, що у нього були "чудові розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вважав, що війну РФ проти України вдалося врегулювати. Але після таких дзвінків сталося "дуже багато поганих речей".

За словами американського лідера, Україна для російського диктатора – "як зіниця ока". І зараз Путіну важко, оскільки він розраховував на триденну війну, але все триває вже понад три роки.

Трампа також заявив, Україна та Росія щотижня втрачають своїх людей, адже на фронті гине "по пʼять – шість тисяч солдатів", у яких є батьки, дружини, дівчата, хлопці та інші близькі.

В інтерв'ю лідер США окремо нагадав, що Європа погодилася допомагати Україні та взяти на себе витрати на постачання американської зброї. На його думку, це була "хороша угода" з НАТО.