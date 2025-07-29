Трамп: Врегулювання війни в Україні займе ще багато часу
Президент США Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України займе ще багато часу. Про це він заявив в інтерв'ю для YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.
"Я не люблю так думати, але все це можна було б легко врегулювати. І це займе ще багато часу",– зазначив Трамп.
Трамп також розповів, що у нього були "чудові розмови" з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вважав, що війну РФ проти України вдалося врегулювати. Але після таких дзвінків сталося "дуже багато поганих речей".
За словами американського лідера, Україна для російського диктатора – "як зіниця ока". І зараз Путіну важко, оскільки він розраховував на триденну війну, але все триває вже понад три роки.
Трампа також заявив, Україна та Росія щотижня втрачають своїх людей, адже на фронті гине "по пʼять – шість тисяч солдатів", у яких є батьки, дружини, дівчата, хлопці та інші близькі.
В інтерв'ю лідер США окремо нагадав, що Європа погодилася допомагати Україні та взяти на себе витрати на постачання американської зброї. На його думку, це була "хороша угода" з НАТО.
- Під час виборчих перегонів Трамп неодноразово обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години. Уже ставши президентом, він заявив, що ця обіцянка була "саркастичною".
- 3 липня Трамп мав черговий дзвінок з Путіним – диктатор заявив, що не відмовиться від вимог до України. Згодом керівник Штатів повідомив, що незадоволений і розчарований бесідою з Путіним, адже не вдалося досягнути жодного прогресу. Він зауважував, що диктатор хоче "продовжувати вбивати людей" й це неправильно.
- 14 липня Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому разі пригрозив вторинними митами для країн, що купують ресурси у держави-агресора.
- 29 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані мита.
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