Трамп назвав свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години сарказмом

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав свою передвиборчу обіцянку завершити війну Росії проти України за 24 години саркастичною. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондентка LIGA.net.

Журналіст запитав, чи саркастично Трамп свого часу обіцяв припинити війну за 24 години. Він відповів, що "звісно, це було саркастично".

Йому нагадали, що він на посаді вже пʼять місяців і пʼять днів, та уточнили, то чому ж він досі не зміг завершити війну. Президент США пояснив, що "війна складніша, ніж будь-хто міг собі уявити".

"Володимир Путін [російський диктатор] складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом [України Володимиром] Зеленським, найімовірніше, ви читали про це. І це найскладніше, ніж будь-яка війна", – додав він.

Раніше Трамп уже коментував цю обіцянку в інтервʼю Time, однак тоді він пояснював, що це було перебільшенням для підкреслення своєї думки.

"Очевидно, люди знають, що, коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", – говорив Трамп.

Після цього спецпредставник США з питань України Кіт Келлог сказав, що адміністрація Трампа казала про плани закінчити війну за 24 години, але вони "не сказали, якого дня, якого року".