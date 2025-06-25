Трамп назвав свою обіцянку завершити війну в Україні за 24 години сарказмом
Президент США Дональд Трамп назвав свою передвиборчу обіцянку завершити війну Росії проти України за 24 години саркастичною. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО в Гаазі, передає кореспондентка LIGA.net.
Журналіст запитав, чи саркастично Трамп свого часу обіцяв припинити війну за 24 години. Він відповів, що "звісно, це було саркастично".
Йому нагадали, що він на посаді вже пʼять місяців і пʼять днів, та уточнили, то чому ж він досі не зміг завершити війну. Президент США пояснив, що "війна складніша, ніж будь-хто міг собі уявити".
"Володимир Путін [російський диктатор] складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом [України Володимиром] Зеленським, найімовірніше, ви читали про це. І це найскладніше, ніж будь-яка війна", – додав він.
Раніше Трамп уже коментував цю обіцянку в інтервʼю Time, однак тоді він пояснював, що це було перебільшенням для підкреслення своєї думки.
"Очевидно, люди знають, що, коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край", – говорив Трамп.
Після цього спецпредставник США з питань України Кіт Келлог сказав, що адміністрація Трампа казала про плани закінчити війну за 24 години, але вони "не сказали, якого дня, якого року".
- 18 квітня держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати готові відмовитися від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий.
- Згодом Трамп сказав, що Штати вийдуть з переговорів, якщо Росія або Україна ускладнюватимуть процес закінчення війни, але він сподівається, що до цього не дійде. Водночас він не захотів казати, чи готовий повністю відмовитися від зусиль і переговорів для миру.
- 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Трампа з президентом Володимиром Зеленським. Вона тривала близько 50 хвилин.
- Після зустрічі Трамп повідомив, що він з Зеленським не обговорював припинення війни.